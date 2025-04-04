Чемпионка ОИ из РФ обозвала 'чушью и бредом' исторический рекорд легенды спорта

Трехкратная олимпийская чемпионка Юлия Чепалова взбесилась из-за того, что норвежский лыжник Йоханнеса Клебо выиграл шесть золотых медалей ЧМ, перекрыв достижение россиянки Елены Вяльбе. Бывшая спортсменка оскорбительно высказалась о достижении легенды спорта, назвав его бредом.

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Об этом Чепалова заявила в интервью порталу "ВсеПроСпорт". Победительница Игр в Нагано-98, Солт-Лэйк-Сити-2002 и Турине-2006 повторила традиционные нарративы российской пропаганды о том, что любые рекорды без соперничества с представителями РФ якобы ничего не стоят.

"Кубок мира без России – ну это же бред. Что это такое? Я не рассматриваю это. Я даже не буду рассматривать, когда они будут называться 70-ти кратный чемпион мира или 70-ти кратный олимпийский чемпион. Это вообще чушь. Рекорд Клебо на ЧМ-2025 – такая же ерунда. Попробовал бы он с нашими побить этот рекорд? Нет, конечно. Тут и говорить не о чем. Это, конечно, мое мнение, но для меня это не результат", – сказала Чепалова.

Ранее олимпийский чемпион Дмитрий Васильев отметился хамство в отношении норвежских лыжников из-за их доминирования в этом виде спорта, обозвав спортсменов из этой северной страны ничтожными.

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