"Нас никто не спросил": российская гимнастка внезапно выступила против демарша РФ на Кубке мира

Российская гимнастка Лала Крамаренко осудила бойкот национальной командой страны-агрессорки этапа Кубка мира в румынской Клуж-Напоке. Чемпионка Европы 2021 года отметила, что сборной стоило выступить на соревнованиях, даже несмотря на отказ хозяев демонстрации символики РФ.

Видео дня

Такое мнение Крамаренко выразил в интервью пропагандистскому Telegram-каналу "Mash на спорте". По словам 21-летней уроженки Москвы, руководство национальной федерации приняли явно единоличное решение, которое идет вразрез с кремлевскими штампами о спорте вне политики.

"Хочу сказать, что я бы выступала, наверное, если бы была моя воля и я принимала решение. Потому что как-никак это соревнования… Да, может быть, многие против нас, но я считаю, что если ты выступаешь, ты показываешь все-таки гимнастику, и спорт должен быть вне политики. Когда была Олимпиада в Париже в 2024 году, нас тоже, к сожалению, никто не спросил, хотим мы там выступать или нет. Собрали петиции, и мы не выступали. Хотя, оказывается, возможно, мы и могли там выступать", – сказала Крамаренко.

Напомним, этап Кубка мира по художественной гимнастики состоялся в Румынии в июне. Тогда мэр Клуж-Напоки наотрез отказался о того, чтобы в его городе демонстрировали российскую символику.

Как сообщал OBOZ.UA, украинская гимнастка Таисия Онофрийчук впервые в карьере выиграла золотую медаль чемпионата мира.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!