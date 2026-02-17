'Ему позволено все': в ТЦК отреагировали на нападение футболиста 'Колоса' на военного

В Киевском областном ТЦК и СП резко осудили футболиста "Колоса" из Коваливки Даниила Колесника за драку с сотрудником центра. Спортсмена, который сам опубликовал видео грубого инцидента в социальных сетях, а затем его удалил, призвали немедленно присоединиться к ВСУ для борьбы с российскими оккупантами.

Видео дня

Об этом говорится в заявлении учреждения на странице в социальной сети Facebook. В сообщении отмечается, что Колесник повел себя абсолютно безответственно и наплевательским по отношении к военному, который выполнял свои обязанности.

"Футболист решил, что поскольку он еще не достиг призывного возраста, то ему позволено все и даже бить военных ТЦК. Более того, Колесник начал хвастаться фактом избиения на своей странице в Instagram, где также хвастается своей беззаботной жизнью. По своим антропометрическим данным нападающий второй команды "Колоса" вполне подходит для десантно-штурмовых войск. А почему бы парню не пойти на контракт, не дожидаясь мобилизации и наступления призывного возраста, чтобы выплеснуть свою ярость в борьбе с врагом", – отметили в ТЦК.

Отметим, что сразу после инцидента в "Колосе", цвета дублирующей команды которого защищает Колесник, приняли решение разорвать с футболистом контракт.

Любопытно, что в феврале 2023 года именно Колесник вступился за сотрудницу турецкого отеля, которой хамили футболисты российского "Шинника". Из-за этого ситуация переросла в массовую драку.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!