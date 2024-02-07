'Нам нафиг не нужен': экс-тренер сборной Украины красочно описал работу с Мудриком

Бывший вратарь херсонского "Кристалла" и александрийской "Полиграфтехники" Вячеслав Богоделов, который сейчас занимается воспитанием молодых футболистов, откровенно высказался о вингере лондонского "Челси" Михаиле Мудрике. Во время работы в юношеской сборной Украины специалиста неприятно поразил эгоизм полузащитника.

Об этом Богоделов рассказал в интервью изданию "Украинский футбол", вспоминая о своем сотрудничестве в национальной команде, где он был тренеров вратарей, с легендарным Олегом Кузнецовым. Помощник великого динамовца отметил, что Мудрик постоянно тянул одеяло на себя и зарабатывал ненужные штрафные.

"Мудрик хватал мяч в центре поля и начинал рисовать свои узоры, пока его кто-то не гупнет. Мы зарабатывали штрафной в центре, который нам нафиг не нужен. Кузнецов чувствовал, что Мудрик хороший футболист, но я не думал, что он будет играть в таком клубе. Все говорят: "Миша, обыгрывай перед штрафной площадью, там нам нужны штрафные". А он упрямій и делает свое", – поделился мнением о юном Мудрике Богоделов.

Ранее знаменитый в прошлом игрок "Астон Виллы" Габриэль Агбонлахор пожаловался на то, что у Мудрика отсутствует футбольній интеллект, а на поле он просто занимается бегом с мячом. Отметим, что за 42 матча в составе "Челси" украинец забил четыре гола и отдал пять результативных передач.

Как сообщал OBOZ.UA, в январе Михаил Мудрик стал лучшим игроком четвертьфинального этапа Кубка английской лиги, выиграв свой первый личный трофей в Англии.

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