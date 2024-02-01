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"Не похоже, что у него есть футбольный интеллект". В Англии наехали на Мудрика

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
1,2 т.
'Не похоже, что у него есть футбольный интеллект'. В Англии наехали на Мудрика

Знаменитый в прошлом футболист "Астон Виллы" Габриэль Агбонлахор резко раскритиковал игру украинца Михаила Мудрика в матче 22-го тура английской Премьер-лиги против "Ливерпуля". Поединок завершился разгромным поражением "синих", а Мудрик при счете 2:0 запорол 100% момент.

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По мнению эксперта, игроки "Челси" выглядели так, будто им было все равно, проиграют они или нет.

"Они не выглядели так, как будто их волновало поражение. Бадьяшиль, центральный полузащитник, он показал, пожалуй, худшую игру центрального полузащитника, которую я видел в Премьер-лиге за последние два сезона. Он был ужасен, Чилуэлл не был великим, а потом появился Мудрик – он ничему не научился. Он натыкается на соперников, выбивает мяч из игры и не похоже, что у него есть футбольный интеллект", – заявил 37-летний Агбонлахор в интервью Talksport.

"Не похоже, что у него есть футбольный интеллект". В Англии наехали на Мудрика

Как сообщал OBOZ.UA, 8 января вингер сборной Украины Михаил Мудрик был назван лучшим игроком четвертьфинального этапа Кубка английской лиги. Этот трофей стал первым для нашего соотечественника в составе лондонского "Челси", куда он перешел зимой минувшего года за 100 миллионов евро с учетом бонусов.

"Не похоже, что у него есть футбольный интеллект". В Англии наехали на Мудрика

27 декабря Михаил забил четвертый гол за лондонцев Наш соотечественник отметился точным ударом в матче 19-го тура чемпионата АПЛ против "Кристал Пэлас".

"Не похоже, что у него есть футбольный интеллект". В Англии наехали на Мудрика

Напомним, что Мудрик перешел в "Челси" в январе этого года за 100 млн евро. С того времени принял участие в 41 игре во всех турнирах, отметившись четырьмя результативными передачами и четырьмя голами.

"Не похоже, что у него есть футбольный интеллект". В Англии наехали на Мудрика

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