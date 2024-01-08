Лучший: Мудрик выиграл первый трофей в Англии

Вингер сборной Украины Михаил Мудрик назван лучшим игроком четвертьфинального этапа Кубка английской лиги. Этот трофей стал первым для нашего соотечественника в составе лондонского "Челси", куда он перешел зимой минувшего года за 100 миллионов евро с учетом бонусов.

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Об этом английский клуб информирует на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Tiwtter. Мудрик отличился голом в четвертьфинальном противостоянии Carabao Cup с "Ньюкаслом". Украинец забил на 90-й минуте, чем помог своей команды сравнять счет и перевести игру в серию пенальти.

Мудрик подловил на ошибке защитник "сорок" Кирана Треппьера и точно отправил мяч в дальний угол ворот соперника. Михаил также реализовал послематчевый 11-метровый, что позволило "Челси" пройти в полуфинал турнира.

Битва за путевку в решающий матч турнира состоится уже 9 января. Соперником "синих" по выездном матче станет представитель Чемпионшипа "Миддлсбро". Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

Как сообщал OBOZ.UA, нападающий сборной Украины Артем Довбик стал первым нашим игроком в истории, которого признали лучшим игроком месяца в чемпионате Испании.

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