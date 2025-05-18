'Наконец-то могу вам сказать...' Суркис сделал заявление в связи с чемпионством 'Динамо'

Президент "Динамо" Игорь Суркис эмоционально обратился к болельщикам после того, как киевский клуб досрочно завоевал чемпионство Украины. В своем заявлении он подчеркнул важность этой победы в условиях войны и поблагодарил всех, кто стоит за успехом команды.

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"Наконец-то могу снова сказать вам эти слова… От всей души поздравляю всех вас с долгожданным чемпионством!" – цитирует слова Игоря Михайловича пресс-служба "Динамо". Он отметил, что особенно гордится тем, что костяк команды составляют украинцы, воспитанники клубной академии: "Мы не просто выиграли золотые медали – мы доказали, что "Динамо" держится на своих, на родных, на верных".

Суркис также анонсировал символическое новшество. На ближайшем матче против "Колоса" клуб представит обновлённый логотип с третьей звездой: "Поверьте, это будет символ, который будет говорить больше, чем слова".

В завершение президент "Динамо" выразил особую благодарность украинским военным: "Именно благодаря им мы можем играть в футбол, болеть, радоваться победам и просто жить в свободной, независимой Украине".

Как сообщал OBOZ.UA, киевское "Динамо" в 29-м туре Премьер-лиги сыграло вничью с "Черноморцем" и в 17-й раз в своей истории завоевало золотые медали чемпионата Украины по футболу.

После этого "бело-синие" сменили свою эмблему.

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