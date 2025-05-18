'Динамо' в 17-й раз стало чемпионом Украины. Видео

Киевское "Динамо" в 29-м туре Премьер-лиги сыграло вничью с "Черноморцем" и в 17-й раз в своей истории завоевало золотые медали чемпионата Украины по футболу. Матч в Одессе завершился со счетом 1:1.

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"Бело-синие" в турнирной таблице УПЛ набрали 69 очков и за тур до окончания первенства стали недосягаемые для "Александрии", которая идет второй. Для главного тренера динамовцев Александра Шовковского это стало первым чемпионством в тренерской карьере.

В параллельном матче "Александрия" обыграла "Верес" со счетом 3:1 и впервые в истории завоевала серебряные медали чемпионата Украины.

"Шахтер" же завершил сезон на третьем месте - впервые за последние 29 лет он не попал в первую двойку.

Первый тайм прошел при игровом преимуществе киевлян, которые больше контролировали мяч и чаще угрожали воротам. Уже на 3-й минуте Буяльский и Ярмоленко создали двойной момент, но Рудько дважды спас одесситов.

Гол Ярмоленко на 18-й минуте был отменен из-за игры рукой. Позже свои шансы имели Попов, Ярмоленко и Хобленко, но ни одной из сторон не удалось открыть счет в первой половине игры.

Во втором тайме игра стала более оживленной. На 53-й минуте арбитр назначил пенальти за игру рукой Сигеева, и Ярмоленко уверенно реализовал удар - 0:1.

Однако уже через 15 минут Хобленко после навеса Робакидзе выиграл воздушную дуэль у двух защитников "Динамо" и сравнял счет - 1:1.

В конце матча хозяева имели несколько шансов, но не сумели реализовать территориальное преимущество. Отвечало и "Динамо". Очень опасным был удар Ваната с острого угла, однако мяч попал во внешнюю сторону сетки.

Как сообщал OBOZ.UA, в среду, 14 мая, "Динамо" в серии пенальти (5:6) проиграло донецкому "Шахтеру" в финале Кубка Украины по футболу. Основное время решающего матча, который впервые в истории прошел в Житомире на стадионе "Полесье", завершилось со счетом 1:1.

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