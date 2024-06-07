'Надо решать': Мудрик отреагировал на запрет 'Челси' играть за сборную Украины на Олимпиаде

Футболист сборной Украины Михаил Мудрик все еще надеется выступить на Олимпийском турнир летом нынешнего года в Париже. Вингер лондонского "Челси" намерен провести переговоры с руководством клуба, запретившего ему защищать цвета национальной команды.

Об этом Мудрик заявил в интервью YouTube-каналу ВзбірнаUA от Украинской ассоциации футбола (УАФ). По словам 23-летнего футболиста, который стал одним из главных творцов исторического выхода сборной нашей страны на Олимпиаду, он всегда рад надевать сине-желтую форму.

"Могу ли я присоединиться к олимпийской сборной? Все может быть. Надо с "Челси" решать вопрос. Есть ли у меня желание? Всегда. Видел, что ребята готовятся, обыграли Индонезию. Молодцы. У них хороший тренер. С ним у них все выйдет", – сказал Мудрик.

Отметим, что лондонский клуб объяснил свой запрет отпустить Мудрика и аргентинца Энцо Фернандеса на Игры-2024 из-за назначения нового тренера и необходимости тщательной подготовки к новому сезону.

На ОИ украинские футболисты на групповом этапе сыграют с Аргентиной, Ираком и Марокко.

РАСПИСАНИЕ СБОРНОЙ УКРАИНЫ НА ОЛИМПИАДЕ-2024

24 июля, 20:00. Украина – Ирак

27 июля, 18:00. Украина – Марокко

30 июля, 18:00. Украина – Аргентина.

Как сообщал OBOZ.UA, сборная Украины разбила команду Италии на подготовительном турнире к Олимпийским играм во Франции.

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