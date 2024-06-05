'Челси' запретил Мудрику выступать за сборную Украины

"Челси" не разрешил своему полузащитнику Михаила Мудрику выступать за сборную Украины на Олимпийских играх-2024 в Париже, сообщает Daily Mail. Кроме Мудрика, лондонский клуб также запретил играть за сборную Аргентины Энцо Фернандесу.

По информации британских СМИ, подобное решение связано с новым главным тренером Энцо Марески. "Челси" не хочет, чтобы эти футболисты пропустили важную предсезонную подготовку под руководством наставника, который лишь недавно возглавил команду.

"Челси" хочет, чтобы Мареска начал сезон с полностью готовыми игроками, особенно с учетом того, что прошлый сезон от начала до конца была наполнен травмами.

Клуб из Лондона не хочет рисковать этим летом, и он не единственный, кто пользуется своим правом отказать в освобождении своих игроков. Ожидается, что другие команду АПЛ займут аналогичную позицию, в том числе "Манчестер Юнайтед" с Алехандро Гарначо из Аргентины.

Хотя "Челси" уважает Аргентинскую футбольную ассоциацию, они опасаются, что Фернандес потенциально может пропустить 17 дней предсезонной подготовки из-за своего участия в Кубке Америки, финал которого приходится на 15 июля. Участие в Олимпийских играх вынудит его пропустить всю предсезонную подготовку, которая рассматривается как ключевой период адаптации под руководством Марески.

Как сообщал OBOZ.UA, 20 марта Украина узнала соперников на футбольном турнире Олимпиады-2024. Находясь в четвертой корзине, она получила у оппоненты по группе В Аргентину, Марокко и третью команду Азии, которой оказался Ирак.

Именно с Ираком сборная Украины проведет свой первый исторический матч на Олимпийских играх. Встреча состоится 24 июля в Лионе и начнется в 20:00 по киевскому времени.

РАСПИСАНИЕ СБОРНОЙ УКРАИНЫ НА ОЛИМПИАДЕ-2024

24 июля, 20:00. Украина – Ирак

27 июля, 18:00. Украина – Марокко

30 июля, 18:00. Украина – Аргентина.

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