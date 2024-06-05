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"Челси" запретил Мудрику выступать за сборную Украины

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
4,4 т.
'Челси' запретил Мудрику выступать за сборную Украины

"Челси" не разрешил своему полузащитнику Михаила Мудрику выступать за сборную Украины на Олимпийских играх-2024 в Париже, сообщает Daily Mail. Кроме Мудрика, лондонский клуб также запретил играть за сборную Аргентины Энцо Фернандесу.

По информации британских СМИ, подобное решение связано с новым главным тренером Энцо Марески. "Челси" не хочет, чтобы эти футболисты пропустили важную предсезонную подготовку под руководством наставника, который лишь недавно возглавил команду.

"Челси" запретил Мудрику выступать за сборную Украины

"Челси" хочет, чтобы Мареска начал сезон с полностью готовыми игроками, особенно с учетом того, что прошлый сезон от начала до конца была наполнен травмами.

Клуб из Лондона не хочет рисковать этим летом, и он не единственный, кто пользуется своим правом отказать в освобождении своих игроков. Ожидается, что другие команду АПЛ займут аналогичную позицию, в том числе "Манчестер Юнайтед" с Алехандро Гарначо из Аргентины.

"Челси" запретил Мудрику выступать за сборную Украины

Хотя "Челси" уважает Аргентинскую футбольную ассоциацию, они опасаются, что Фернандес потенциально может пропустить 17 дней предсезонной подготовки из-за своего участия в Кубке Америки, финал которого приходится на 15 июля. Участие в Олимпийских играх вынудит его пропустить всю предсезонную подготовку, которая рассматривается как ключевой период адаптации под руководством Марески.

"Челси" запретил Мудрику выступать за сборную Украины

Как сообщал OBOZ.UA, 20 марта Украина узнала соперников на футбольном турнире Олимпиады-2024. Находясь в четвертой корзине, она получила у оппоненты по группе В Аргентину, Марокко и третью команду Азии, которой оказался Ирак.

Именно с Ираком сборная Украины проведет свой первый исторический матч на Олимпийских играх. Встреча состоится 24 июля в Лионе и начнется в 20:00 по киевскому времени.

РАСПИСАНИЕ СБОРНОЙ УКРАИНЫ НА ОЛИМПИАДЕ-2024

24 июля, 20:00. Украина – Ирак

27 июля, 18:00. Украина – Марокко

30 июля, 18:00. Украина – Аргентина.

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