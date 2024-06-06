Олимпийская сборная Украины по футболу со счетом 4:0 разгромила Италию. Видео

Олимпийская сборная Украины по футболу добыла вторую победу на международном турнире Tournoi Maurice Revello, который этими днями проходит в Марселе. Поединок 2-го тура против молодежной сборной Италии завершился со счетом 4:0.

Счет на 31-й минуте открыл Максим Хлань. Полузащитник гданьской "Лехии" получил передачу от Александра Мартынюка, смог прорваться в чужую штрафную площадку и точно пробить в падении.

Спустя 20 минут великолепным ударом отметился уже сам Мартынюк. Левому защитнику "Александрии" удался пушечный "выстрел", который оказался неберущимся для итальянского вратаря.

Разгром на 64-й минуте оформил Даниил Сикан. Максим Хлань получил пасс в миллиметрах от офсайда, без проблем пробежал по флангу и выкатил на свободного партнера. Форвард "Шахтера" оформил разгром.

Точку в матче на 71-й минуте поставил Назар Волошин.

Как сообщал OBOZ.UA, несколько дней назад подопечные Руслана Ротаня победили команду Индонезии в 1-м туре Tournoi Maurice Revello, который этими днями проходит в Марселе. Поединок завершился со счетом 3:0.

Международный турнир среди сборных U-23 Tournoi Maurice Revello

Групповой этап

Группа А: Кот-д'Ивуар, Мексика, Южная Корея, Саудовская Аравия, Франция.

Группа В: Индонезия, Италия, Панама, Украина, Япония.

08.06.2024

Япония - Индонезия (15:00)

Украина - Панама (18:30)

10.06.2024

Украина - Япония (15:30)

Италия - Панама (19:15)

12.06.2024

Япония - Панама (15:30)

Италия - Индонезия (19:15)

Плей-офф

14.06.2024

Матч за 9 место (15:00)

Матч за 7-е место (19:00)

Матч за 5 место (18:00)

16.06.2024

Матч за 3-е место (15:30)

Финал (19:15)

Время начала матчей – киевское.

Как сообщал OBOZ.UA, 20 марта Украина узнала соперников на футбольном турнире Олимпиады-2024. Находясь в четвертой корзине, она получила у оппоненты по группе В Аргентину, Марокко и третью команду Азии, которой оказался Ирак.

Именно с Ираком сборная Украины проведет свой первый исторический матч на Олимпийских играх. Встреча состоится 24 июля в Лионе и начнется в 20:00 по киевскому времени.

РАСПИСАНИЕ СБОРНОЙ УКРАИНЫ НА ОЛИМПИАДЕ-2024

24 июля, 20:00. Украина – Ирак

27 июля, 18:00. Украина – Марокко

30 июля, 18:00. Украина – Аргентина.