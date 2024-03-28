'Надо опуститься на землю. Фавориты в чем?' Экс-тренер 'Динамо' осадил болельщиков сборной Украины

Бывший главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич призвал трезво оценивать уровень сборной Украины, а не руководствоваться исключительно тем, что многие ее футболисты играют в ведущих европейских чемпионатах. Беларуский специалист отметил, что нельзя только на основании этого называть команду фаворитом в матчах с такими коллективами как Исландия или Босния

Такое мнение Хацкевич выразил в интервью изданию "Украинский футбол", комментируя победу "сине-желтых" над Исландией. Полуфиналист Лиги чемпионов и бывший тренер сборной Беларуси отметил, что плей-офф отборочного турнира Евро-2024 украинской национальной команде удалось продемонстрировать не только индивидуальные качества.

"Надо опуститься немного на землю. Фавориты в чем? Да, многие футболисты сборной Украины играют в топ-чемпионатах, но кроме индивидуальных действий нужны еще и командные. Сборная Украины в этих двух матчах показала, что даже при не таком качественном футболе, как все надеялись (с большим количеством моментов и яркой игрой), у команды есть характер, и она может перестроиться при негативном результате. На Евро уже будет проще", – сказал Хацкевич.

Отметим, что главный тренер сборной Украины Сергей Ребров откровенно рассказал о том, что происходило в раздевалке команды в перерыве матча с Исландией. В свою очередь, полузащитник наших соперников Йон Дагур Торстейнссон назвал поражение от Украины самым болезненным в карьере, а гол Михаила Мудрика на 84-й минуте – убийственным для его команды.

Как сообщал OBOZ.UA, определились все участники финальной части чемпионата Европы 2024 года в Германии и соперники украинской сборной. Также стало известно, сколько Украина заработала за выход на первенство.

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