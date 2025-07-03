Надежда 'Ливерпуля' и почти как Роналду. Каким запомнится Диогу Жота

3-го июля в 28 лет погиб португальский футболист и игрок "Ливерпуля" Диогу Жота. Эта трагедия всколыхнула футбольный мир: сотни спортсменов и известных людей вспоминают о звезде нападающего, которая ярко сияла, несмотря на полную травм карьеру. OBOZ.UA вспоминает, чем запомнился Жота, как прошел его путь и почему он был важным не только для футбола.

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В 20 лет в "Атлетико"

Диогу родился в Масарелуше в Португалии в 1996-м году и быстро продвигался по футбольной карьере. Первой его профессиональной командой был "Пасуш де Феррейра", в 2013-м вингер подписал контракт. Далее он дошёл до первой команды и уже через год дебютировал с основными футболистами в Кубке Португалии, там же произошёл и первый гол. Его стартовая игра в Примейра-лиге - 20 февраля 2015 года, через несколько месяцев был и первый гол в элите. За тот сезон Жота стал одним из самых перспективных игроков, положив сразу 14 голов и сделав 10 ассистов. За это его уже в таком возрасте назвали надеждой португальского футбола.

По иронии судьбы, на Пиренеях первым его потенциал увидел испанский клуб. Диогу перешёл в "Атлетико", но так и не сыграл за них ни одного матча. Нападающий сразу пошёл по арендам - и это было идеальное решение для роста. В тот год, когда начался рост в топ-лигах, ему исполнилось 20.

Английский старт, который проложил путь к вершинам

Понадобилось всего 2 года в профессиональном футболе, чтобы перейти в Испанию. И почти сразу португалец от матрасников отправился в "Порту". Один сезон показал потенциал и в карьере Жоты появился "Вулверхэмптон". С самого старта Диогу взял лидерство в свои руки - 44 матча, 17 голов только в дебютный сезон. Далее было ещё два года для того, чтобы лучшее предложение всей карьеры сделал "Ливерпуль". Символично, что последним аргументом в пользу трансфера стал спасительный гол за волков в ворота "МЮ", который вывел команду в первый за 20 лет полуфинал Кубка Англии. 41 миллион фунтов очень быстро был переведён на счета жёлтых - и Диогу уехал в соседний город.

"Ливерпуль" и первые трофеи

За красных Жота провёл более ста матчей. Да, он не был глубоко основным для Клоппа и Слота, но именно им усиливали самые сложные матчи. Диогу всегда выпускали в тот момент, когда надо было спасать результат. Среди памятных матчей - дубль в ворота "Лестера", когда только действия португальца спасли 3 очка для мерсисайдцев. Символично, что свой последний гол в АПЛ в 2025-м году футболист забил в ворота принципиального соперника "Эвертона", принеся победу своей команде.

У Жоты были выигрыши и до мерсисайдцев: Чемпионшип с "Вулвз", но это не сравнить с Кубком Англии и двумя Кубками лиги. И особенно - с первым и последним для него чемпионством в Англии. Трофей этого сезона стал особенным и для футболиста, и для "Ливерпуля". Португальский форвард стремительно ворвался в когорту заметных футболистов АПЛ, забив 63 гола и сделав 24 ассиста.

Качество мыслями, проблемы телом

Диогу всегда ассоциировался с полной отдачей на поле, но и с большими проблемами относительно физической формы. В свой первый же сезон нападающий получил травму колена и вылетел на немало месяцев. Уже после восстановления португалец взял несколько кубков, положил с десяток мячей и... снова сломался. Но каждый раз возвращался как феникс. Клопп тогда сказал, что поражен моральными качествами новичка клуба:

"Мы были полностью убеждены, когда он прибыл в клуб, что он очень нам поможет. С тех пор как он [Жота - ред.] здесь, он сделал ещё один шаг, превратился в действительно нападающего мирового класса. Менталитет, смешанный с качеством, – это причина, почему мы подписали его". - Юрген Клопп, экс-тренер "Ливерпуля"

Такое впечатление, что тело предавало Жоту после каждого выхода на топ-перфоманс. Тот же сезон 2023/24: фантастический старт, но травма. Восстановление, еще несколько голов - и снова травма. 20-й номер "Ливерпуля" прочно стал главным для ротаций, ведь не мог гарантированно отыграть весь матч. Но когда выходил на поле - на него можно было положиться.

Выступления за сборную Португалии

Дебют за первую команду сборной Португалии был в 2019-м. Жота выигрывал первую Лигу наций и дополнил её ещё одним розыгрышем уже в этом сезоне. Он был основным и для крупных международных турниров. Нападающего называли отличной подменой для Роналду. 49 матчей и 14 голов зафиксировали Диогу как надежду для португальцев, когда Криш завершит выступления. Последний матч был всего месяц назад. Жота сыграл за Португалию в Лиге наций - вышел в финале на 15 минут и помог удержать давление от испанцев.

Только третий португалец с хет-триком

Выступления в еврокубках очень разные: основной для волков в Лиге Европы, несменный в начале для "Ливерпуля", но затем не такой важный в последние годы. Например, в этом сезоне у него было лишь 4 игры ЛЧ. Но в первый же год Жота сделал уникальный рекорд. В ворота "Аталанты" (5:0) нападающий положил хет-трик и стал лишь третьим из португальских футболистов, кто смог забить три гола в одном матче Лиги чемпионов. Такое удавалось только Криштиану Роналду и Рую Педру.

Фанат киберспорта и CS

Диогу Жота был известен и в цифровом мире. Его любимой игрой была Counter-Strike. Любовь стала настолько большой, что футболист запустил собственную киберспортивную компанию Luna Galaxy, которая также владела сборными по EA Sports FC, Rocket League, Dota 2 и PUBG. Португальца часто видели на крупных событиях, в том числе и по игре CS2. Инстаграм Жоты полон фотографиями с про-игроками, есть даже фотография с участниками украинского киберклуба NAVI. Но иногда Жота играл и сам - посещал крупные турниры и помогал создавать контент с профессиональными игроками.