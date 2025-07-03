В матче с украинцем: как звезда 'Ливерпуля' Диогу Жота забил последний гол в жизни. Видео

Португальский нападающий "Ливерпуля" Диогу Жота трагически погиб в ночь на 3 июля в Испании в автокатастрофе. 28-летний спортсмен вместе со своим братом находился в суперкаре Lamborghini, который из-за лопнувшего колеса вылетел с трассы, перевернулся и загорелся.

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Трагедия стала настоящим шоком для всех футбольных болельщиков в мире, игроков и клубов. В Ливерпуле фанаты мерсисайдцев начали нести цветы к клубному стадиону "Энфилд Роуд". Именно на его поле Жота забил свой последний в жизни гол.

Произошло это не просто в матче, а в сверхпринципиальном дерби с "Эвертоном", цвета которого защищает украинец Виталий Миколенко. Встреча состоялась 2 апреля и завершилась минимальной победой "Ливерпуля" 1:0.

Жота записал на свой счет решающий забитый мяч. Португалец, обыгравшись в Луисом Диасом, красивыми финтами обманул оборону "ирисок" и точно пробил с 11 метров мимо вратаря, а наш футболист не успел заблокировать удар.

Всего в составе "Ливерпуля" Диогу сыграл 182 матча, в которых отличился 65 раз. Вместе с командой по итогам сезона 2024/2025 он выиграл "золото" Премьер-лиги.

Как сообщал OBOZ.UA, было опубликовало видео первых минут после ДТП, в котором погиб Диогу Жота. Также были раскрыты детали смертельной катастрофы.

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