'Начинают считать нормой': олимпийская чемпионка раскритиковала европейцев, оправдывающих россиян

Олимпийская чемпионка Йоанна Сундлинг выразила недовольство тренировками российских лыжников в Италии и участием Александра Большунова в марафоне Moonlight Classic. По словам победительницы Игр в Пекине-2022, пока РФ продолжает военную агрессию против Украины, не может быть речи о допуске ее представителей до международных стартов.

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Об этом Сундлинг заявила в интервью изданию Afton Bladet. Шведская лыжница подчеркнула, что ее удивляют попытки многих экспертов и болельщиков нормализовать сегодня право россиян быть частью цивилизованного европейского общества, ведь они ему просто не соответствуют.

"Да, я видела одну российскую лыжницу, и это меня немного удивило. Конечно, мы давно не видели российских лыжников. Мне кажется странным, что люди каким-то образом начинают считать это нормой. Этот вопрос продолжает подниматься, хотя война все еще продолжается. Ничего не изменилось. Так что да, я думаю, это немного странно, что они тренируются и соревнуются в Европе", – сказала Сундлинг.

Напомним, Большунов выиграл гонку в Сейзер Альме, которая стала для него первой международной за последние три года. После забега итальянец Лоренцо Бузин и шведка Малин Берьеше появились на награждении с флагом Украины. Поступок европейцев вызвал настоящий поток желчи у россиян.

Напомним, что Большунов, который является трехкратным чемпионом Пекина-2022, был участником Z-концерта в Лужниках.

Как сообщал OBOZ.UA, олимпийская чемпионка в конькобежном спорте Светлана Журова назвала демонстрацию флага Украины на лыжном марафоне Moonlight Classic неуважением в отношении россиян.

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