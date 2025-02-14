Флаг Украины – неуважение к россиянам: чемпионка ОИ из РФ выдала дичь о лыжной гонке в Италии

Олимпийская чемпионка в конькобежном спорте Светлана Журова выдала феерический бред о демонстрации флага Украины на лыжном марафоне Moonlight Classic. Депутатка Государственной думы назвала акции в поддержку нашей страны неуважением к российскому спортсмену Александру Большунову.

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Об этом Журова заявила в интервью пропагандистскому информационному агентству ТАСС. Приспешница диктаторского режима Владимира Путина выразил абсурдное мнение о том, что лыжник Лоренцо Бузин и его подруга Малин Берьеше из Швеции просто решили попиариться.

"Пусть делают, что хотят. Это попытка пропиариться, теперь все о них говорят. Сейчас это уже не так популярно, раньше таких акций было больше. Это остатки, но и эти остатки все забудут. Все это скоро уйдет. А Большунов правильно сделал, что не отреагировал. Что тут реагировать, если к тебе проявляют неуважение", – сказала Журова.

Отметим, что Бузин и Берьеше появились с флагом Украины на рукавах во время церемоний награждения гонки, которая накануне прошла в Сейзер Альме. При этом итальянец появился на пьедестале перед Большуновым, который выиграл 30-километровый забег.

Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) не стала препятствовать допуску Большунова к гонке в Италии из-за того, что она проводится не под эгидой организации. Это заявление выглядит странно, так как трехкратный чемпион Пекина-2022 был участником Z-концерта в Лужниках.

Как сообщал OBOZ.UA, акция в поддержку Украины на гонке в Италии Moonlight Classic вызвала настоящий поток желчи у тренера сборной России.

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