'Трамп разрешил'. Россию впервые под своим флагом допустили к международному турниру. Она его выиграла

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов выиграл международный турнир по лыжным гонкам Sudtirol Moonlight Classic, который состоялся в итальянском Сейзер Альм. 28-летний уроженец Брянщины победил в классическом масс-старте на 30 километров.

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От обладателя второго места россиянина отделило 14 секунд. В итоговом протоколе Большунов значился под флагом России.

Соревнование не входит в календарь Международной федерации лыжного спорта (FIS), поэтому россиянин смог принять участие. Комментируя свое присутствие в Италии, Большунов в шутку признался, что разрешение на участие им дал сам Дональд Трамп.

"Мотивация? Это сложно, но главное – что нам разрешили участвовать в этой гонке. Нам дал разрешение сам Трамп", – цитирует спортсмена NRK.

Большунов признал, что на данный момент лучшие лыжники мира соревнуются в Кубке мира, а он вынужден участвовать в альтернативных стартах.

На вопрос VG, скучает ли он по противостоянию с пятикратным олимпийским чемпионом в в лыжных гонках из Норвегии Йоханнесом Клебо, россиянин ответил: "Это он может скучать по мне".

Когда ему напомнили, что участие российских спортсменов вызывает резкую критику в Норвегии и Швеции, Большунов отреагировал следующим образом: "Может, так думают единицы, но большинство нормально относится к этому. Вы же сами видите – люди подходят, фотографируются".

Ранее Большунов назвал "все страны, вовлеченные в конфликт", виновными за войну в Украине. Лыжник при этом потребовал от жителей европейских стран, чтобы они перестали обвинять во всем россиян.

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