Шведская лыжница вышла с флагом Украины на награждение в гонке, куда допустили россиянина. Фотофакт

Шведская лыжница Малин Берьеше выступила в поддержку Украины на церемонии награждения марафона Moonlight Classic, который состоялся накануне в Италии. Впервые за три года на международных соревнованиях в этом виде спорта выступил россиянин Александр Большунов, что и стало причиной поступка девушки.

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Об этом информирует сайт канала NRK. По словам Берьеше демонстрацией флага Украины она хотела не только показать свою поддержку нашей страны, которая продолжает противостоять российской агрессии, но и привлечь внимание организаторов гонки, допустивших представителя РФ.

"Для нас было само собой разумеющимся продемонстрировать свою поддержку Украине, когда мы поняли, что организаторы Moonlight Classic не заняли никакой позиции по этому вопросу. В Moonlight Classic заявили, что не хотят смешивать политику и спорт, но в конечном итоге именно это они и сделали – просто оставили ответственность на спортсменах", – прокомментировала Берьеше.

Отметим, что с флагом Украины на награждении появился и итальянец Лоренцо Бузин, который проиграл Большунов свой 30-килоемтровый забег. Поступок европейца вызвал настоящий поток желчи у россиян.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Большунов заявил, что его участие в гонке в Италии якобы одобрил лично президент США Дональд Трамп.

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