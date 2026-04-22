'На такие эксперименты нет времени'. Кварцяный сказал, что категорически не стоит делать после отставки Реброва

Знаменитый украинский футбольный тренер Виталий Кварцяный прокомментировал отставку Сергея Реброва и заявил, что сборной Украины сейчас нельзя рисковать с экспериментами при выборе нового наставника. По его словам, иностранный тренер не сможет работать с нашей национальной командой.

Видео дня

"Я против этого. На данный момент иностранные тренеры вряд ли смогут дать результат со сборной Украины. У них нет той ментальности, которая есть у украинских специалистов во время войны. Иностранный тренер не сможет донести истину до футболистов. Любой иностранный тренер не сможет дать от сердца то, что может дать украинский", – цитирует Виталия Владимировича ua-football.com.

Кварцяный отметил, что среди кандидатов фигурируют Мирон Маркевич и Олег Лужный. Он подчеркнул, что оба имеют достаточный опыт и профессиональные качества, а также хорошо понимают украинский футбол.

Также он добавил, что в стране есть и другие сильные специалисты, среди которых назвал Александра Петракова, Владимира Бессонова, Александра Заварова, Алексея Михайличенко и Леонида Буряка.

Как сообщал OBOZ.UA, 22 апреля Сергей Ребров официально прекратил свою работу с национальной командой. Позже искусственный интеллект Gemini корпорации Google предсказал, что возглавит сборную Украины.

В тоже время бывший главный тренер киевского "Динамо" Йожеф Сабо назвал самого оптимального кандидата на пост наставника национальной команды.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!