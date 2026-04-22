'Другого достойного кандидата не вижу'. Сабо назвал нового тренера сборной Украины после Реброва

Бывший главный тренер киевского "Динамо" Йожеф Сабо высказался о будущем сборной Украины по футболу после ухода Сергей Ребров. По мнению эксперта, оптимальным кандидатом на пост наставника национальной команды является Мирон Маркевич.

Сабо заявил, что не видит альтернатив Маркевичу, подчеркнув, что сборную должен возглавлять опытный специалист, а назначение молодого специалиста может привести к повторению прежних ошибок. По словам Йожефа Йожефовича, только человек с большим тренерским багажом способен справиться с давлением и ответственностью на таком уровне.

"По-прежнему уверен – если кому-то и поручить национальную сборную, то Маркевичу. Другого достойного, достойного кандидата я не вижу. Могут назначить кого-то помоложе, конечно, но опять же наступят на те же грабли, наломает молодой тренер дров, потому что сборной должен руководить опытный тренер!" – цитирует Сабо "Украинский футбол".

Отставку Реброва эксперт назвал ожидаемой. Он допустил, что решение мог исходить как от Украинской ассоциации футбола, так и от самого тренера. Сабо отметил, что на Реброва оказывалось серьезное психологическое давление, особенно после того, как команда не сумела пробиться на чемпионат мира.

При этом бывший наставник сборной подчеркнул, что относится к Реброву с уважением и сочувствием. Он напомнил, что знает его еще со времен выступлений за "Динамо", и добавил, что неудачи случаются даже у сильных специалистов. Однако, по его мнению, отсутствие результата стало ключевым фактором для смены тренера.

Теперь, как отметил Сабо, многое зависит от решения руководства УАФ и лично Андрей Шевченко, которому предстоит определить нового наставника сборной.

Как сообщал OBOZ.UA, 22 апреля Сергей Ребров официально прекратил свою работу с национальной командой. Позже искусственный интеллект Gemini корпорации Google предсказал, что возглавит сборную Украины.

