УкраїнськаУКР
русскийРУС

Реброва сменит иностранец: искусственный интеллект назвал нового тренера сборной Украины

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
294
Сборная Украины по футболу осталась без главного тренера после того, как было объявлено об отставке Сергея Реброва. 51-летний специалист пробыл на своем посту три года и вывел команду на чемпионат Европы 2024 года, однако неудачно завершил отбор на мундиаль-2026, проиграв в полуфинале плей-офф Швеции.

Видео дня

Искусственный интеллект Gemini корпорации Google выразил уверенность в том, что следующим наставником "сине-желтых" станет иностранный специалист. В частности, сменить Реброва должен нынешний тренер молодежной сборной Унаи Мельгоса, который был назначен на этот пост именно по предложению легенды "Динамо".

"Мельгоса является частью "вертикали Реброва", которую строили последние годы. Он хорошо знает молодежь (работая с U-21) и исповедует ту же философию футбола, что и Ребров. Это обеспечит плавную смену поколений без радикальной перестройки системы. С вероятностью 70% сборную возглавит Унаи Мельгоса. Это соответствует стратегии преемственности, которую неоднократно подчеркивал Андрей Шевченко. Ребров, оставаясь вице-президентом УАФ, вероятно, лично будет курировать это назначение", – прогнозирует модель.

Также среди фаворитов на должность нейросеть называет легендарного тренера харьковского "Металлиста" и "Днепра" Мирона Маркевича, который в 2010 году уже работал с "сине-желтыми", а также наставника житомирского "Полесья" Руслана Ротаня. Последний возглавлял молодежную и олимпийскую сборные, а также провел один матч в качестве и.о. тренера главной команды страны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!