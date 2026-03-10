'Подготовили 14 дезинформационных роликов': Мадьяр призвал Орбана выслать российских политтехнологов за пределы Венгрии

Лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр заявил, что партия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана "Фидес" может в ближайшее время запустить масштабную кампанию по дискредитации и дезинформации, подготовленную при участии российских политтехнологов. По его словам, она будет направлена прежде всего на социальные сети.

Видео дня

Об этом Мадьяр сообщил на своей странице в Facebook. Он призвал Орбана выслать российских политтехнологов за пределы Венгрии.

По словам политика, кампания может начаться уже в ближайшие дни и будет сосредоточена прежде всего в соцсетях, в частности на платформе TikTok.

"В ближайшие дни партия "Фидес" вместе с российскими службами начнет кампанию по дискредитации и дезинформации, которую ранее уже тестировали в Молдове, прежде всего в социальных сетях, особенно в TikTok", – написал он.

Мадьяр также утверждает, что "Фидес" подготовила не менее 14 видео дискредитационного характера, созданных с использованием искусственного интеллекта. По его словам, в этих роликах фигурирует кандидат от партии "Тиса" и члены его семьи.

Ожидается, что такие материалы будут распространять через фальшивые аккаунты в соцсетях. Как отметил оппозиционный политик, владельцы подобных профилей могут получить за это вознаграждение в размере нескольких десятков миллионов форинтов, что равно десяткам тысяч евро.

Ранее журналисты-расследователи сообщали, что Россия направила в Венгрию группу политтехнологов, которые работают в посольстве РФ в Будапеште. По их информации, эти специалисты могут быть привлечены к организации дезинформационной кампании и возможного вмешательства в парламентские выборы в стране.

В связи с этим Мадьяр обратился к премьер-министру Виктору Орбану с призывом прекратить подготовку подобной кампании и выслать российских агентов из Венгрии.

"Я призываю Виктора Орбана немедленно остановить запланированную серию избирательных фальсификаций и выслать российских агентов из Венгрии. Уже сейчас заявляю: после 12 апреля все, кто был причастен к этим преступлениям, предстанут перед судом", – заявил лидер партии "Тиса".

Напомним, на днях Петер Мадьяр заявил, что в Венгрию прибыла группа россиян, работающая в ГРУ. Россияне прибыли по приглашению венгерского премьера Виктора Орбана с целью повлиять на выборы, которые состоятся уже в начале апреля. Мадьяр требует "немедленного прекращения внешнего вмешательства в венгерские выборы".

Европейские службы безопасности установили, что Путин поручил Сергею Кириенко, первому заместителю главы администрации РФ, контролировать вмешательство России в парламентские выборы в Венгрии, чтобы обеспечить победу Орбана. Напомним, что именно Кириенко ранее организовывал вмешательство в президентские выборы Молдовы 2024 года.

Как сообщал OBOZ.UA, оппозиционная партия "Тиса" уверенно обгоняет "Фидес" Орбана. "Тиса" нарастила поддержку и опережает правящий "Фидес" на 20 процентных пунктов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!