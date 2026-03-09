'А зачем об этом говорить?' Российская чемпионка возмутилась вопросам о войне в Украине на Паралимпиаде

Российская горнолыжница Варвара Ворончихина, которая выиграла "золото" Паралимпийских игр 2026 года, отказывается отвечать на вопросы об агрессии РФ против Украины иностранным журналистам. Спортсменка назвала подобные темы политическими, которые она полностью игнорирует.

Видео дня

Об этом Ворончихина заявила в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". 23-летняя москвичка отметила, что наслаждается атмосферой соревнований в Италии и не собирается обсуждать "политические темы, которые не хотелось бы затрагивать".

"Если честно, сначала спрашивают про проезд. А потом переходят на политические темы, которые мне не хотелось бы затрагивать. Я просто ухожу от ответа. А зачем об этом говорить? Это спорт, тут все равны. Хочется наслаждаться этой потрясающей атмосферой в Италии. Мы до этого тренировались в Италии, и не было никакого негатива, конфликтов. Все очень тепло нас встречают. Это безумно приятно!" – сказала Ворончихина.

Напомним, украинская парабиатлонистка Александра Кононова получила замечание от представителей Международного паралимпийского комитета из-за сережек с надписью "Stop War".

Как сообщал OBOZ.UA, 18 февраля на Олимпиаде-2026 после квалификации в лыжной акробатике украинская фристайлистка Ангелина Брыкина показала надпись "Слава ВСУ" на лыжах. Перед стартом командного турнира на ОИ-2026 ей пришлось эту надпись с лыж убрать.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!