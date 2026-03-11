'Четкий сигнал': в Киев прибыла с визитом президент немецкого Бундестага. Фото

В Киев с официальным визитом прибыла президент Бундестага Германии Юлия Клекнер. Это ее первая поездка в Украину после избрания на должность.

Этот визит является важным политическим сигналом поддержки Украины со стороны Германии. Об этом сообщил председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

Юлия Клекнер прибыла в столицу Украины по приглашению украинских партнеров. Отмечается, что это ее первый визит в Киев после избрания на должность главы немецкого парламента.

"Впервые после избрания в Киев по моему приглашению прибыла Президент Бундестага Федеративной Республики Германия Юлия Клёкнер", – говорится в сообщении.

Стефанчук отметил, что приезд руководительницы Бундестага имеет важное политическое значение. Он назвал его четким сигналом солидарности с Украиной и поддержки на самом высоком парламентском уровне.

"Этот визит является четким политическим сигналом солидарности с Украиной и поддержки на самом высоком парламентском уровне. Во время, когда Россия продолжает войну против нашего государства, присутствие руководства немецкого парламента в Киеве имеет особый вес", – подчеркнул глава Парламента.

Как сообщал OBOZ.UA, Бундестаг ФРГ 25 февраля коалиционным большинством принял резолюцию, посвященную четвертой годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину, в которой подтвердил поддержку Германией Украины в ее борьбе против российской агрессии. Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль, выступая на заседании, отметил, что добиться долгосрочного и справедливого мира в Украине возможно – но только с позиции силы.

