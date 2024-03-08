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"На мой?!" Реброва поразили вопросом о лучшем бомбардире "Динамо"

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
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'На мой?!' Реброва поразили вопросом о лучшем бомбардире 'Динамо'

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров был сильно удивлен вопросом журналиста об игры нападающего киевского "Динамо" Владислава Ваната. Один из представителей СМИ во время пресс-конференции в Киеве поинтересовался у специалиста о том, чего не хватает молодому форварду, чтобы выйти на уровень своего наставника.

"На мой уровень?!!! У Ваната свой уровень. И достаточно для того, чтобы играть в сборной. Потому он и вызывается на этот сбор", – ответил Ребров, пишет "Динамо" Киев от Шурика.

"На мой?!" Реброва поразили вопросом о лучшем бомбардире "Динамо"

В целом же, оценивая сегодняшний уровень украинских нападающих, тренер "сине-желтых" подчеркнул, что его радуют выступления подопечных. В то же время он пожаловался на затянувшуюся сухую серию нашего легионера "Жироны" Артема Довбика.

"На мой?!" Реброва поразили вопросом о лучшем бомбардире "Динамо"

"Я доволен, что игровую практику получает теперь Яремчук. Он много работает, рад за него, рад, что он забил, что играет за "Валенсию". Довбик, к сожалению, в последнее время не забивает, но я вижу, как он работает на команду. Доволен, что Сикан играет на своей позиции. Раньше он часто играл на позиции вингера. Я не говорю, что это плохо, но я считаю, что это не его позиция. Также мне нравится желание, с которым Сикан работает", – подчеркнул легендарный футболист.

"На мой?!" Реброва поразили вопросом о лучшем бомбардире "Динамо"
"На мой?!" Реброва поразили вопросом о лучшем бомбардире "Динамо"

Отметим, что 8 марта Ребров назвал состав национальной команды на полуфинал плей-офф отбора к чемпионату Европы-2024 с Боснией и Герцеговиной.

Как сообщал OBOZ.UA, стало известно, что сборная Украины сыграет товарищеский матч с сенсацией отбора Евро-2024, у которой ни разу не выигрывала в гостях.

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