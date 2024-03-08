'На мой?!' Реброва поразили вопросом о лучшем бомбардире 'Динамо'

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров был сильно удивлен вопросом журналиста об игры нападающего киевского "Динамо" Владислава Ваната. Один из представителей СМИ во время пресс-конференции в Киеве поинтересовался у специалиста о том, чего не хватает молодому форварду, чтобы выйти на уровень своего наставника.

"На мой уровень?!!! У Ваната свой уровень. И достаточно для того, чтобы играть в сборной. Потому он и вызывается на этот сбор", – ответил Ребров, пишет "Динамо" Киев от Шурика.

В целом же, оценивая сегодняшний уровень украинских нападающих, тренер "сине-желтых" подчеркнул, что его радуют выступления подопечных. В то же время он пожаловался на затянувшуюся сухую серию нашего легионера "Жироны" Артема Довбика.

"Я доволен, что игровую практику получает теперь Яремчук. Он много работает, рад за него, рад, что он забил, что играет за "Валенсию". Довбик, к сожалению, в последнее время не забивает, но я вижу, как он работает на команду. Доволен, что Сикан играет на своей позиции. Раньше он часто играл на позиции вингера. Я не говорю, что это плохо, но я считаю, что это не его позиция. Также мне нравится желание, с которым Сикан работает", – подчеркнул легендарный футболист.

Отметим, что 8 марта Ребров назвал состав национальной команды на полуфинал плей-офф отбора к чемпионату Европы-2024 с Боснией и Герцеговиной.

Как сообщал OBOZ.UA, стало известно, что сборная Украины сыграет товарищеский матч с сенсацией отбора Евро-2024, у которой ни разу не выигрывала в гостях.

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