С игроком 'Полесья': Ребров назвал заявку сборной Украины на матч с Боснией

Главный тренер сборной Украины по футболу назвал состав национальной команды на полуфинальный матч плей-офф Евро-2024, в котором "сине-желтые" сыграют с Боснией и Герцеговиной. Наставник вызвал на сборы 26 игроков.

Об этом Ребров объявил на пресс-конференции в Киеве. В список не попал капитан киевского "Динамо" Виталий Буяльский, который получил повреждение. По аналогичной причине отсутствует его коллега из "Шахтера" Тарас Степаненко. Зато получил вызов представитель житомирского "Полесья" Богдан Михайличенко.

ЗАЯВКА СБОРНОЙ УКРАИНЫ НА МАТЧ С БОСНИЕЙ

Вратари: Георгий Бущан ("Динамо" Киев), Андрей Лунин ("Реал" Мадрид, Испания), Анатолий Трубин ("Бенфика" Лиссабон, Португалия).

Защитники: Денис Попов, Александр Караваев (оба – "Динамо" Киев), Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Валерий Бондарь (все – "Шахтер" Донецк), Богдан Михайличенко ("Полесье" Житомир), Илья Забарный ("Борнмут", Англия), Виталий Миколенко (Эвертон, Ливерпуль, Англия), Максим Таловеров (ЛАСК, Австрия).

Полузащитники: Николай Шапаренко, Владимир Бражко (оба – Динамо" Киев), Георгий Судаков Александр Зубков (все – "Шахтер" Донецк), Александр Пихаленок ("Днепр-1"), Виктор Цыганков ("Жирона", Испания), Сергей Сидорчук ("Вестерло", Бельгия), Руслан Малиновский ("Дженоа", Италия), Александр Зинченко ("Арсенал" Лондон, Англия), Михаил Мудрик ("Челси" Лондон, Англия).

Форварды: Владислав Ванат ("Динамо" Киев), Даниил Сикан ("Шахтер" Донецк), Артем Довбик ("Жирона", Испания), Роман Яремчук ("Валенсия", Испания).

РЕЗЕРВНЫЙ СПИСОК

Вратарь: Дмитрий Ризнык ("Шахтер" Донецк).

Защитник: Александр Тымчик ("Динамо" Киев).

Полузащитники: Егор Назарина ("Шахтер"), Алексей Гуцуляк ("Днепр-1").

Напомним, сборной Украины, чтобы выйти в финальную часть чемпионата Европы-2024 в Германии, нужно преодолеть сито плей-офф. 21 марта "сине-желтые" сыграют в полуфинале на выезде с Боснией и Герцеговиной. В случае победы через четыре дня подопечные Сергея Реброва сразятся за путевку на первенство с сильнейшим в паре Израиль – Исландия.

Как сообщал OBOZ.UA, стало известно, что сборная Украины сыграет товарищеский матч с сенсацией отбора Евро-2024, у которой ни разу не выигрывала в гостях.

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