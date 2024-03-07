Ни разу не обыгрывали: Украина сыграет с сенсацией отбора Евро-2024

Сборная Украины по футболу накануне финальной части чемпионата Европы 2024 года проведет три товарищеских матча. Одним из соперников "сине-желтых" станет команда Молдовы, которая стала одной из главных сенсаций отборочного турнира к континентальному первенству.

Об этом информирует официальный сайт Украинской ассоциации футбола (УАФ). Встреча состоится 11 июня на стадионе "Зимбру" в столице страны Кишиневе и станет шестой в истории взаимоотношений двух команд. Любопытно, что "сине-желтые" еще никогда не выигрывали у молдаван на их поле. Дважды наша сборная сыграла там вничью (2:2 и 0:0).

Молдова продемонстрировала сенсационные результаты в отборочной группе Е, где ее соперниками были албанцы, поляки, чехи и фаррерцы. Наши соседи до последнего претендовали на выход на Евро, но в решающем матче проиграли на выезде Чехии (0:3). Главным достижением молдаван стала феерическая домашняя победа над Польшей, которую хозяевам принес экс-украинец Вячеслав Бабогло.

Напомним, сборной Украины, чтобы выйти в финальную часть чемпионата Европы-2024 в Германии, нужно преодолеть сито плей-офф. 21 марта "сине-желтые" сыграют в полуфинале на выезде с Боснией и Герцеговиной. В случае победы через четыре дня подопечные Сергея Реброва сразятся за путевку на первенство с сильнейшим в паре Израиль – Исландия.

Как сообщал OBOZ.UA, в сети был опубликован фейковый состав сборной Украины на матч с Боснией и Герцеговиной. Список сильно удивил тренерский штаб Сергея Реброва.

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