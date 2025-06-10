На камеры попало, что устроили трибуны в Таллине во время выхода украинской художественной гимнастки. Видео

Болельщики устроили овации украинской гимнастке Таисии Онофрийчук во время чемпионата Европы по художественной гимнастике, который проходил в эстонском Таллине. Болельщик заснял выход нашей 17-летней спортсменка перед выступлением и то, как ее приветсвовали фанаты.

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Выиграв накануне личное многоборье, Онофрийчук во второй день ЧЕ сражалась за победу в отдельных финалах. Практически каждое появление Таисии срывало бурные аплодисменты и радостный гул у зрителей.

7 июня Таисия Онофрийчук принесла Украине историческое "золото" чемпионата Европы по художественной гимнастике в личном многоборье. Это стало первой за 28 лет победа для нашей страны в этой дисциплине. Последний раз украинские гимнастки побеждали в конце 1990-х годов.

Президент Федерации гимнастики Украины Ирина Дерюгина не смогла сдержать слез во время выступления. Во время заключительного выхода Онофрийчук в личном единоборстве камера сняла ее реакцию.

Отметим, что до этого на видео попали эмоции Ирины Ивановны, когда Таисия сражалась в квалификации.

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