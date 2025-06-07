Историческое 'золото'! Украина установила достижение века на чемпионате Европы по художественной гимнастике

17-летняя Таисия Онофрийчук принесла Украине историческое "золото" чемпионата Европы по художественной гимнастике в личном многоборье. Это первая победа в XXI веке для нашей страны в этой дисциплине. Последний раз украинские гимнастки побеждали в конце 1990-х годов.

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Финал европейского первенства прошёл в субботу в столице Эстонии. Киевлянка уверенно справилась со всеми четырьмя видами программы, заработав суммарную оценку 117,800 балла. Она опередила болгарку Стилияану Николова на 1,1 балла и стала третьей украинкой, которой удалось выиграть личное многоборье на ЧЕ – после Екатерины Серебрянской (1996) и Елены Витриченко (1997).

Финал проходил в два этапа. Онофрийчук выступала в сильнейшей группе А и лидировала с самого начала: она получила высшие оценки в упражнениях с обручем (29,950) и мячом (28,600).

Перед заключительным видом она опережала Николова на 1,5 балла и не позволила сопернице сократить отставание.

Сборную Украины в финале также представляла Полина Карика. Она вошла в десятку сильнейших, заняв 10-е место с результатом 109,950 балла.

Победа в Будапеште стала главной в карьере Онофрийчук. До этого её лучшим результатом на ЧЕ была бронза в упражнении с обручем в 2024 году. С начала 2025 года она провела 30 стартов и 29 раз поднималась на пьедестал, выиграв 18 золотых наград.

В воскресенье, 8 июня, Онофрийчук поборется ещё за четыре медали — в отдельных финалах по каждому снаряду. Украинская сборная будет представлена во всех дисциплинах.

Как сообщал OBOZ.UA, во время выступления Таисии внимание болельщиков привлекло не только ее мастерство, но и реакция Ирины Дерюгиной. Президента украинской федерации гимнастики зафиксировали на видео в момент, когда она активно поддерживала спортсменку.

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