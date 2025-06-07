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На камеру попало, что делала Дерюгина во время выступления Онофрийчук на чемпионате Европы по художественной гимнастике. Видео

Максим Иншаков
Спорт Oboz
1 минута
3,6 т.
На камеру попало, что делала Дерюгина во время выступления Онофрийчук на чемпионате Европы по художественной гимнастике. Видео

Во время выступления Таисии Онофрийчук на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Эстонии привлек внимание болельщиков привлекло не только ее мастерство, но и реакция Ирины Дерюгиной. Президента украинской федерации гимнастики зафиксировали на видео в момент, когда она активно поддерживала спортсменку.

Видео дня
На камеру попало, что делала Дерюгина во время выступления Онофрийчук на чемпионате Европы по художественной гимнастике. Видео

На кадрах, которые разместила Tribuna.com, видно, как Дерюгина внимательно следит за упражнением с булавами, эмоционально реагирует на каждый элемент и искренне переживает за выступление.

Именно это упражнение принесло Онофрийчук самую высокую оценку - 30,950 баллов, что стало лучшим результатом не только в отдельной дисциплине, но и во всей квалификации.

Кроме того, украинка завоевала второе место в упражнении с лентой (29,300), что позволило ей стать лидером квалификации. Лишь еще одной гимнастке - олимпийской чемпионке Дарье Варфоломеев - удалось также преодолеть отметку в 30 баллов.

На камеру попало, что делала Дерюгина во время выступления Онофрийчук на чемпионате Европы по художественной гимнастике. Видео

Финалы соревнований, где решится судьба медалей Таисии, состоятся 7 и 8 июня.

Как сообщал OBOZ.UA, 6 апреля Онофрийчук одержала победу в индивидуальном многоборье на Кубке мира в столице Болгарии. Спортсменка набрала 114,450 балла и опередила всех соперниц.

После триумфального выступления камеры на трибунах сняли реакцию Дерюгиной.

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