На камеру попало, что делала Дерюгина во время выступления Онофрийчук на чемпионате Европы по художественной гимнастике. Видео

Во время выступления Таисии Онофрийчук на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Эстонии привлек внимание болельщиков привлекло не только ее мастерство, но и реакция Ирины Дерюгиной. Президента украинской федерации гимнастики зафиксировали на видео в момент, когда она активно поддерживала спортсменку.

Видео дня

На кадрах, которые разместила Tribuna.com, видно, как Дерюгина внимательно следит за упражнением с булавами, эмоционально реагирует на каждый элемент и искренне переживает за выступление.

Именно это упражнение принесло Онофрийчук самую высокую оценку - 30,950 баллов, что стало лучшим результатом не только в отдельной дисциплине, но и во всей квалификации.

Кроме того, украинка завоевала второе место в упражнении с лентой (29,300), что позволило ей стать лидером квалификации. Лишь еще одной гимнастке - олимпийской чемпионке Дарье Варфоломеев - удалось также преодолеть отметку в 30 баллов.

Финалы соревнований, где решится судьба медалей Таисии, состоятся 7 и 8 июня.

Как сообщал OBOZ.UA, 6 апреля Онофрийчук одержала победу в индивидуальном многоборье на Кубке мира в столице Болгарии. Спортсменка набрала 114,450 балла и опередила всех соперниц.

После триумфального выступления камеры на трибунах сняли реакцию Дерюгиной.

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