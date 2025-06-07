Камера сняла, что случилось с Дерюгиной после победного выступления Онофрийчук на ЧЕ. Видео

Президент Федерации гимнастики Украины и главный тренер сборной Украины по художественной гимнастике Ирина Дерюгина не смогла сдержать эмоций во время выступления своей подопечной Таисии Онофрийчук на чемпионате Европы в Таллине. Во время заключительного выступления в личном единоборстве на камеру попала ее реакция.

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В тот момент, когда 17-летняя Таисия завершила свои выступления с лентой, на глаза у Ирины Ивановны навернулись слезы.

Стоит отметить, что сама Онофрийчук безупречно выступила в этой дисциплине, набрав 29.300 балла, обеспечив себе победу.

Как сообщал OBOZ.UA, 7 июня Таисия Онофрийчук принесла Украине историческое "золото" чемпионата Европы по художественной гимнастике в личном многоборье. Это первая победа в XXI веке для нашей страны в этой дисциплине. Последний раз украинские гимнастки побеждали в конце 1990-х годов.

В квалификации во время выступления Таисии внимание болельщиков привлекло не только ее мастерство, но и реакция Дерюгиной. Камеры зафиксировали момент, когда она активно поддерживала спортсменку.

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