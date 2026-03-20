На камеру попало то, что устроили игроки 'Шахтера' и 'Леха' после матча Лиги конференций. Видео

Футболисты донецкого "Шахтера" и познаньского "Леха" устроили потасовку команда на команду после финального свистка в ответном матче 1/8 финала Лиги конференций. Украинская команда прошла в следующий круг и бурно праздновала свой успех недалеко от трибуны фанатов поляков, что не понравилось "сине-белых".

Соответствующие видео были опубликованы в социальных сетях. В роликах видно, что один из футболистов "Леха" выскочил со своей скамейки запасных после того, как игроки "Шахтера" радовались своей итоговой победе, якобы провоцирую ультрас польского коллектива.

Этот поступок спровоцировал остальных участников матча. Футболисты сбежались в эпицентр конфликта и начали толкаться. Итогом стало удаление защитника "Шахтера" Алаа Грама. Теперь он пропустит первый четвертьфинальный матч Лиги конференций с нидерландским АЗ.

Стоит отметить, что ультрас "Леха" устроили провокации во время матча в Кракове, выкрикивая антиукраинские речевки. Кроме того, на первой игре в Познани поляки откровенно затравили одну из украинских болельщиц, которая пришла на стадион с детьми.

