Отстранение в УПЛ не помеха: УЕФА назначил украинцев на матч плей-офф еврокубка после скандала с 'Динамо'

Украинская бригада арбитров во главе с Николаем Балакиным получила назначение на ответный матч 1/8 финала Лиги конференций, в котором французский "Страсбур" примет хорватскую "Риеку". Судья из Киевской области будет работать на ответственной игре после того, как был отстранен от поединков Премьер-лиги из-за скандала в противостоянии "Полесье" – "Динамо".

Видео дня

Об этом говорится на официальном сайте Европейского футбольного союза (УЕФА). Помогать Балакину будут лайнсмены Александр Беркут и Виктор Матяш, а роль четвертого рефери на игре во Франции исполнит Виталий Романов.

Также на матче будет задействована система видеопомощи арбитрам (VAR), за которой будет следить Денис Шурман. Его работа на игре "Полесья" и "Динамо" также активно критиковалась, ведь именно он утверждал спорные решения.

Для Балакина и его бригады этом будет уже восьмой матч в нынешнем еврокубковом сезоне с учетом квалификации. Украинские судьи работали во всех турнирах.

Напомним, матче 19-го тура УПЛ "Полесье" – "Динамо" Балакин с подачи Шурмана не засчитал гол хозяев поля в первом тайме, назначил пенальти в ворота гостей и не удалил защитника киевлян Кристиана Биловара за грубейший фол.

После этого президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко выступил с жестким обращением, а судьи не получили назначений на очередные поединки национального первенства.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!