'Крики в лицо. Агрессия. Мы ушли': украинка рассказала, что с ней произошло на матче 'Шахтера' в Познани

Болельщица донецкого "Шахтера" столкнулась с агрессией польских фанатов во время матча Лиги конференций, в котором "горняки" обыграли на выезде "Лех". Украинка по имени Анна рассказала, что пришла на стадион в Познани, однако покинула арену уже на первых минутах поединка.

Об этом болельщица написала на своей странице в социальной сети Threads. По ее словам, на стадион она пришла вместе с детьми, чтобы показать им любимую команду из родного города. Однако вместо просмотра подинка, девушка просто ушла после того, как ее начали оскорблять по национальному признаку.

"Сегодня на матче "Лех" – "Шахтер" в Познани меня довели до слез. Я родом из Донецка. И для нас "Шахтер" – это часть дома. Я пришла на матч с дочками, чтобы показать им частичку своего детства. Но мы не досидели даже до 9-й минуты. Крики в лицо. Агрессия. Мы ушли со стадиона… А я просто хотела показать детям кусочек своего дома. Я думаю, что было правильным решением нам уйти, потому что боюсь представить, чтоб было, если б мы остались до момента, когда забили гол. Мы купили билеты туда по совету друзей. Сказали, что там хороший обзор и обычно сидят семьи с детьми. Честно, не думала, что может быть такая ситуация", – поделилась эмоциями украинка.

Отметим, что фанаты "Познани" отметились гнусной антиукраинской выходкой на матче Лиги конференций с "Шахтером". Ответный поединок команд пройдет 19 марта в Кракове.

OBOZ.UA провел тактический анализ матча "Лех" – "Шахтер" в 1/8 финала Лиги конференций, определив главные причины победы украинцев.

