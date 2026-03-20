Поляки забили в свои ворота и вывели 'Шахтер' в четвертьфинал Лиги конференций. Видео

Донецкий "Шахтер" проиграл польскому "Леху" в ответном матче 1/8 финала Лиги конференций, но благодаря победе 3:1 в первой игре, вышел в четвертьфинал турнира. Номинально домашняя игра в Кракове завершилась со счетом 1:2.

"Шахтер" со стартовых минут захватил территориальное преимущетсво, владел мячом, но в итоге пропустил быстрый гол. На 13-й минуте: Микаэль Ишак замкнул подачу ударом головой с близкой дистанции.

"Шахтер" оставшееся время в первой половине продолжал контролировать мяч и чаще атаковать, однако до перерыва пропустил второй раз: на 45+7-й минуте Ишак реализовал пенальти, назначенный после того, как Педриньо сыграл рукой в своей штрафной.

Сразу после перерыва "Лех" имел великолепные шансы сделать счет разгромным, но дважды подряд великолепно сыграл голкипер Дмитрий Ризнык.

Развязка наступила на 67-й минуте после подачи с фланга и серии рикошетов защитник "Леха" Жоау Моутинью срезал мяч в собственные ворота, что сделало счет 2:1.

При этом в статистике ударов в створ ворот у "Шахтера" красовался ноль.

По ходу второго тайма "Шахтер" владел инициативой и проводил позиционные атаки, однако создать большое количество опасных моментов не удалось. "Лех" чаще бил в створ: по ходу игры статистика ударов составляла 1:6.

В концовке встречи команды провели ряд замен, однако счет больше не изменился.

