Поляки отметились мерзким поступком на матче 'Шахтера' в Лиге конференций. Видео

Болельщики "Леха" во время ответного матча 1/8 финала Лиги конференций против "Шахтера" снова скандировали нецензурные лозунги с упоминанием Степана Бандеры, пишет Tribuna. Это происходило в первом тайме встречи.

Ультрас польской команды на трибунах городского стадиона в Кракове имени Хенрика Реймана кричали "Еб*ть Бандеру". Также фанаты "Леха" скандировали "Помним Волынь".

Подобные речевки поляки выкрикивали и перед игрой, когда прошли маршом по улицам города.

Как сообщал OBOZ.UA, подобный эпизод случился и во время первого матча 1/8 финала Лиги конференций между "Лехом" и "Шахтером" в Познани. Нецензурные кричалки также звучали с сектора ультрас в первом тайме.

Отмечается, что Волынская трагедия произошла в 1943 году и сопровождалась взаимными этническими чистками со стороны польской Армии Крайовой и Украинской повстанческой армии. По данным украинских исследователей, тогда погибли более 100 тысяч поляков и около 40 тысяч украинцев, при этом свидетели указывали на жестокость с обеих сторон.

OBOZ.UA подробно рассказывал, как и почему Волынская трагедия, произошедшая в 20-м веке, омрачает отношения Украины с Польшей в 21-м веке и кто и с какой целью РФ спекулирует на общей боли двух народов уже не один десяток лет подряд.

