Камеры запечатлели реальное отношение Забарного к российскому голкиперу в ПСЖ. Видео

Во время прощания итальянского голкипера ПСЖ Джанлуиджи Доннаруммы с партнёрами по парижскому клубу камеры зафиксировали показательный момент с участием украинского защитника Ильи Забарного. Когда игрок подошёл попрощаться с голкипером сборной Италии, в его поле зрения появился российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов.

Видео дня

Забарный, заметив его боковым зрением, тут же отошёл в сторону, демонстративно избегая контакта.

Этот жест не остался незамеченным: видео быстро разлетелось по соцсетям и вызвало оживлённые обсуждения среди болельщиков.

Пользователи отмечают, что поступок украинца ясно показал его позицию по отношению к россиянину в команде. Многие назвали поведение Забарного "настоящим показателем принципов".

Эпизод стал одним из главных инфоповодов вокруг прощания Доннаруммы, который официально покинул ПСЖ и продолжит карьеру в другом клубе. Видео продолжает набирать просмотры и комментарии.

Как сообщал OBOZ.UA, 12 августа лидер обороны сборной Украины Илья Забарный подписал контракт с французским клубом сроком на пять лет – до июля 2023 года, и стал первым представителем нашей страны в столичной команде.

21 августа главный тренер ПСЖ Луис Энрике впервые публично высказался относительно взаимоотношений защитника сборной Украины Ильи Забарного и вратаря национальной команды РФ Матвея Сафонова.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!