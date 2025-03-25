На камеру попало, что произошло перед игрой Бельгия - Украина, и после чего 'желто-синие' проиграли 0:3. Видео

Сборная Украины по футболу не смогла удержать преимущество в 2 мяча, которое она заработала в первом матче, и потерпела поражение от Бельгии в ответной игре плей-офф за место в дивизионе Лиги наций. Итоговый результат - 0:3 (3:4 по сумме двух матчей).

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В сети появилось видео, на котором капитан сборной Бельгии Кевин де Брейне проводит мотивирующую речь перед решающим матчем.

"Ребята, мы должны понять ситуацию. Либо все, либо ничего. Или мы проигрываем и спускаем в Б. Или выиграем и останемся в А. Возьмите трибуны с собой. Но будьте разумны в течение 90 минут или больше. Мы победим! Вперед!" – сказал 33-летний футболист своим товарищам по команде.

Как оказалось, эта речь дала мощный заряд уверенности бельгийцам, которые в итоге продемонстрировали отличную игру и одержали уверенную победу.

После игры тренер команды Сергей Ребров попал под жесткую критику Виктора Леоненко. Также наставник "сине-желтых" не согласился с главной претензией по игре с бельгийцами.

OBOZ.UA сделал тактический анализ матча Бельгия – Украина и назвал главные причины фиаско команды Реброва, которой не удалось удержать преимущество после домашней победы.

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