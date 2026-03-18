Когда и где смотреть Магучих на чемпионате мира-2026 по легкой атлетике в помещении: расписание трансляций

Олимпийская чемпионка Парижа-2024 Ярослава Магучих примет участие в чемпионате мира по легкой атлетике в помещении, который принимает польский Торунь. Соревнования состоятся с 20 по 22 марта, а наша соотечественница вступит в борьбу уже в первый день турнира.

Видео дня

Вместе с Магучих в секторе для прыжков в высоту выйдет Юлия Левченко. У мужчин нашу страну в этой дисциплине будет представлять Олег Дорощук.

Поддержать украинских лектоатлетов на чемпионате мира-2026 по легкой атлетике в помещении можно будет балгодаря "Суспильному". Прямой эфир из Ториуни пройдет на "Суспильне Спорт", официальном канале вещателя на видеохостинге YouTube, а также на местных телеканалах "Суспильного". Начало прыжков в высоту – в пятницу, 20 марта, в 12:35 по Киеву.

Магучих подходит к турниру в качестве лидера сезона. Уже на первом же старте года во Львове спортсменка из Днепра прыгнула 2,03 метра. Кроме нее планку на высоте два метра брала сербка Александра Топич, которая сделала это впервые в своей карьере.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!