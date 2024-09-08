На камеру попало, что делал на трибуне Мудрик после пропущенного гола от Албании. Видео

Полузащитник сборной Украины Михаил Мудрик спокойно воспринял пропущенный гол от Албании. В эфир матча попало, как вингер "Челси" беззаботно ел орешки из пластикового стаканчика.

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Сам Михаил не смог помочь своим партнерам по национальной команды, так как из-за травмы не присутствовал даже в заявке на поединок. Ранее он пропустил тренировку.

Как сообщал OBOZ.UA, сборная Украины по футболу с поражения 1:2 стартовала в Лиге наций. В 1-м туре дивизиона B в номинально домашнем матче на стадионе "Дженерали Арена" в Праге "желто-синие" впервые в истории уступили команде Албании.

Этот провал главный тренер "желто-синих" Сергей Ребров объяснил поражение силой соперника. Наставник не смог сдержать эмоций, отметив, что не удовлетворен ни результатом, ни самой игрой.

Кроме того, Ребров не смог найти ответа на вопрос, как его подопечные смогли пропустить второй гол в матче с Албанией.

В тоже время бывший футболист и тренер киевского "Динамо" Йожеф Сабо, комментируя поражение заявил, что ему "стыдно и больно" за игру национальной команды. По словам легендарного специалиста, он после окончания поединка не смог нормально заснуть.

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