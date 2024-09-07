Мудрик исключен из сборной Украины на матч с Албанией в Лиге наций, – источник

Вингер "Челси" Михаил Мудрик не сыграет 7 сентября в стартовом матче нового сезона Лиги наций. Как сообщает журналист Игорь Бурбас, 23-летний футболист накануне пропустил предматчевую тренировку из-за небольшого повреждения.

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По словам Бурбаса, тренерский штаб решил не рисковать здоровьем игрока и исключил его из состава на встречу с Албанией.

"Полагаться на него [Ребров] сможет только во вторник, в день следующей игры против Чехии", – написал журналист у себя в Telelgram-канале.

Как сообщал OBOZ.UA, игра 1-го тура группового этапа Лиги наций в дивизионе B Украина – Албания состоится 7 сентября на стадионе "Дженерали Арена" в столице Чехии. Начало в 21:45 по киевскому времени.

Ранее стало известно, что форвард итальянской "Ромы" не поможет сборной Украине в ближайших поединках. Лучший бомбардир чемпионата Испании минувшего сезона получил повреждение, которое лишило его возможности выйти на поле в сентября. При этом Сергей Ребров решил не вызвать еще одного нападающего на матчи.

Отметим, что Лига наций станет одной из возможностей квалифицироваться на чемпионат мира-2026. Поэтому ее результаты очень важны для украинцев. Соперников по отбору к мундиалю в США, Канаде и Мексике "сине-желтые" узнают в декабре.

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