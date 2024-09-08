'Сопляки. Должны еще сосать грудь мамки'. Сабо разнес сборную Украины за 'стыд' с Албанией

Бывший футболист и тренер киевского "Динамо" Йожеф Сабо, комментируя поражение Украины от Албании в Лиге наций заявил, что ему "стыдно и больно" за игру национальной команды. По словам легендарного специалиста, он после окончания поединка не смог нормально заснуть.

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Сабо попросил всех журналистов и экспертов реально оценивать силу наших молодых футболистов, которые были вызваны в сборную.

"Полночи ходил туда-сюда, переживал. Не ожидал такого. Хочу обратиться к журналистам и экспертам. Не надо превозносить наших футболистов и лепить из них звезд. А то как послушаешь, то Шапаренко чуть ли не в "Реале", Судаков в "Ювентусе", Ванат в "Барселоне". Ну куда им? Они еще должны сосать грудь у мамки. Они в футбол не умеют играть – сопляки", – цитирует Сабо "Спорт-Экспресс".

В качестве примера Сабо привел действия Виктора Цыганкова.

"Вчера в первом тайме Цыганков хотел остановить верховой мяч, а тот от него отскочил на несколько метров. Ну елки-палки. И это футболист, играющий в Ла Лиге, что тогда о других говорить", – добавил Йожеф Йожефович.

Сабо не понимает, как можно играть в такой футбол.

"Ни одного удара по воротам в первом тайме, ни одной передачи вперед на обострение. Как только играют вперед, сразу брак. Что будет дальше? Как бы грустно это ни звучало, но сейчас таков уровень наших футболистов. Албания здорово смотрелась по сравнению с нами. Я не буду лезть к Реброву, потому что не знаю, как сейчас построен тренировочный процесс в сборной. Могу только сказать, что вчера наши футболисты показали, что они молочные. Им будет тяжело переходить в Европу", - подытожил Сабо.

Как сообщал OBOZ.UA, сборная Украины по футболу с поражения 1:2 стартовала в Лиге наций. В 1-м туре дивизиона B в номинально домашнем матче на стадионе "Дженерали Арена" в Праге "желто-синие" впервые в истории уступили команде Албании.

Этот провал главный тренер "желто-синих" Сергей Ребров объяснил поражение силой соперника. Наставник не смог сдержать эмоций, отметив, что не удовлетворен ни результатом, ни самой игрой.

Кроме того, Ребров не смог найти ответа на вопрос, как его подопечные смогли пропустить второй гол в матче с Албанией.

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