На камеру попали истинные отношения Забарного и Сафонова, сыгравших в одном матче. Видео

Французский болельщик выложил у себя в TikTok видео со всеми моментами взаимодействия между российским голкипером ПСЖ Матвеем Сафоновым и украинским защитником Ильей Забарным. Оба футболиста накануне вышли вместе в стартовом составе 16-го тура чемпионата Франции против "Меца".

Видео дня

В ролике, который собрал за сутки почти миллион просмотров видно, что сперва Сафонов игнорирует украинца, стараясь выбирать других партнеров для первого паса. Однако в какой-то из моментов Забарный отдает передачу на россиянина и после этого последний также начинает пасовать украинскому игроку.

Напомним, что игра "Мец" - ПСЖ завершилась со счетом 2:3. Один из голов хозяев стал символичным для украинских болельщиков. Отличился футболист "Динамо" Георгий Цитаишвили, пушечным ударом поразивший ворота парижан, пробив Сафонова.

Сам Забарный ранее отмечал: "Война продолжается, и я не поддерживаю отношения с россиянами. С товарищем по команде я взаимодействую на профессиональном уровне только на тренировках и выполняю обязанности перед клубом. Пока идет война, я полностью поддерживаю изоляцию российского футбола в мире".

При этом не так давно появилось видео из самолета ПСЖ, где Забарный идет по салону самолета, приветствуя партнеров по команде, обмениваясь рукопожатием и с Сафоновым.

21 августа главный тренер ПСЖ Луис Энрике впервые публично высказался относительно взаимоотношений защитника сборной Украины Ильи Забарного и вратаря национальной команды РФ Матвея Сафонова.

