Пережил Холокост: во время теракта в Сиднее погиб эмигрант из Украины

В Сиднее во время вооруженного нападения возле пляжа Бондай погиб эмигрант из Украины Алекс Клейтман, который пытался защитить свою жену. Теракт произошел в воскресенье вечером, 14 декабря, во время еврейского фестиваля "Ханука у моря" в районе Бонди-Павильон. По предварительным данным, по меньшей мере 12 человек погибли, среди них есть дети, еще десятки получили ранения.

О деталях трагедии пишет Daily Mail со ссылкой на очевидцев и службу скорой помощи штата Новый Южный Уэльс. Издание приводит слова жены погибшего Ларисы Клейтман, которая была рядом с мужем в момент нападения.

"Я думаю, его застрелили потому, что он поднялся, чтобы прикрыть меня. Пуля попала в затылок", – сказала она журналистам.

Семейная трагедия

Супруги Клейтманы прожили вместе около 50 лет и приехали в Австралию из Украины. Они воспитали двоих детей и имеют 11 внуков. В день трагедии пара приехала из района Матравилл, чтобы отпраздновать Хануку вместе с другими семьями.

По словам Ларисы Клейтман, ее муж пережил Холокост, а погиб уже в мирной, казалось бы, стране, во время семейного праздника.

Очевидцы рассказывали, что в момент стрельбы на локации было много детей. Люди пытались прятаться за бетонными стенами, а некоторые заходили в воду, чтобы избежать пуль. Родителей с детьми позже эвакуировали с пляжа, накрывая малышей термоодеялами.

Хронология нападения

Ранее OBOZ.UA писал, что двое вооруженных мужчин с винтовкой и дробовиком вышли из автомобиля на Campbell Parade и открыли огонь около 18:40 по местному времени. Свидетели сообщают о более 30 выстрелах, а видео с места происшествия зафиксировали стрельбу с возвышения, в частности с пешеходного моста.

Один из нападавших был застрелен на месте, второй ранен и взят под стражу.

Служба скорой помощи подтвердила госпитализацию по меньшей мере 29 пострадавших в больницы Сиднея. Позже правоохранители также обнаружили неподалеку подозрительные предметы, в частности самодельное взрывное устройство, которое сейчас проверяют взрывотехники.

Полиция заявила, что других связанных инцидентов в городе, в частности в районе Довер-Хайтс, где планировалось похожее мероприятие, не зафиксировано, и призвала граждан не распространять непроверенные слухи.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что во время теракта одного из вооруженных террористов обезвредил случайный прохожий. Мужчина бросился на злоумышленника и отобрал у него оружие. Видео с героическим поступком распространили в социальных сетях.

