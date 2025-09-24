На футболисте сборной Украины поставили крест в Италии

Бывший нападающий "Ромы" и легенда сборной Италии Франческо Грациани сделал мрачный прогноз для украинского форварда Артема Довбика. По его словам, "последний звонок для Довбыка уже прозвучал", и в январе игроку, вероятно, придётся покинуть клуб, поскольку он "больше не вписывается в логику команды".

Грациани в интервью Il Ciccio Graziani Show отметил, что даже когда Довбик выходил на поле, он не демонстрировал должной решимости и активности: "Он выглядел так, будто уже держит чемодан дома, готовый ехать в другое место. Если он уйдёт в январе, в Риме не оставит следа".

Бывший игрок подчеркнул, что отношения Довбыка с главным тренером Джанпьеро Гасперини, похоже, не сложились. По словам Грациани, наставник дал понять, что этот футболист ему неинтересен и его игра не устраивает тренера.

Сейчас "Рома" находится в плотном графике матчей, и впереди у команды встречи с Вероной и другими соперниками. Однако для Довбыка ближайшие месяцы могут стать последней возможностью доказать свою ценность в клубе, который, по словам Грациани, больше не рассчитывает на украинца.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Гасперини определил роль Артема Довбика в команде: украинский форвард не будет основным нападающим и будет выходить на поле преимущественно со скамейки запасных.

Гасперини хотел избавиться от Довбика еще летом, но теперь готов работать с ним, используя украинца для усиления игры по ходу матчей. В прошлом сезоне Довбик забил один гол после выхода на замену, а в сезоне-2024/2025 сыграл 45 матчей во всех турнирах, отметившись 17 голами и четырьмя результативными передачами.

В новом сезоне Серии А Довбик пока провёл всего 33 минуты в двух матчах. Ранее он отказался переходить в клуб английской Премьер-лиги, а трансфер в "Милан" сорвался.