Итальянский тренер изменил статус футболиста сборной Украины, которого хотел выгнать из команды – СМИ

Главный тренер итальянской "Ромы" Джанпьеро Гасперини окончательно определил роль запасного нападающему сборной Украины Артему Довбику. Специалист, который возглавил "волков" накануне старта нового сезона, не видит нашего соотечественника основным голеадором команды.

Об этом информирует портал Solo la Roma со ссылкой на издание La Repubblica. Гасперини будет делать ставку на ирландского форварда Эвана Фергюсона. Довбик же будет получать свои шансы со скамейки запасных. Украинцу придется работать под руководством тренера, который хотел от него избавиться в летнее трансферное окно.

При этом наставник "волков" готов работать с нападающим сборной Украины, ведь ему очень важно усиливать игру по ходу матчей. В минувшем сезоне Довбик забил один гол после выхода на замену, и теперь ему нужно улучшать эту статистику.

Всего в сезоне-2024/2025 украинец отыграл в составе "Ромы", которая по ходу сезона сменила двух главных тренеров, 45 матчей во всех турнирах. На свой счет нападающий записал 17 голов и четыре результативные передачи.

В новом розыгрыше итальянской Серии А Довбик выходил на поле в двух встречах, отыграв в сумме всего 33 минуты.

Как сообщал OBOZ.UA, Артем Довбик отказался переходить в клуб английской Премьер-лиги, а его трансфер в "Милан" сорвался.

