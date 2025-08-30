Футболист сборной Украины, которого итальянский тренер выгоняет из команды, отказался уходить в АПЛ

Украинский нападающий "Ромы" Артём Довбик, которому тренер Джанпьеро Гасперини сообщил о том, что он не входит в его планы, решил не переходить в английский "Фулхэм" и продолжает ждать предложений от "Милана". По информации журналиста Маттео Моретто, итальянский клуб готов рассмотреть украинца, но для этого сначала планирует усилить центр поля, сделав ещё одну попытку по трансферу Адриена Рабио.

Ранее Гасперини открыто заявил, что Довбик "не нужен" в команде и его можно искать варианты продажи или аренды. Несмотря на это, украинский форвард проявил твёрдость и отказался сразу уходить в Премьер-лигу, предпочтя дождаться более перспективного предложения.

Ситуация с Довбиком стала одной из главных тем трансферного рынка в Италии. Ранее сообщалось, что клуб также активно интересуется датчанином Расмусом Хейлундом, а вопросы с Довбиком могут решиться только после окончательного урегулирования состава и планов на новый сезон.

Для сборной Украины решение форварда сохранять карьеру в Италии может быть важным: игрок получает возможность сохранять игровую практику на высоком уровне, несмотря на конфликт с клубным тренером.

Ранее стало известно, что испанский "Вильярреал" хотел арендовать украинца, но сделка сорвалась. Нашего форварда также предлагали английскому "Ньюкаслу".

В минувшем сезоне Довбик отыграл в составе "Ромы", которая по ходу сезона сменила двух главных тренеров, 45 матчей во всех турнирах. На свой счет нападающий записал 17 голов и четыре результативные передачи.

