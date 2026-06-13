На ЧМ-2026 фанат устроил самый глупый забег в истории футбола, прыгнув в толпу стюардов. Видео

Фанат попытался выбежать на поле во время матча США – Парагвай (4:1) на ЧМ-2026, но его попытка закончилась неудачей, а видео стало вирусным в сети. Инцидент произошёл в компенсированное время в Инглвуде на стадионе SoFi Stadium сразу после четвёртого гола сборной США.

Видео дня

Мужчина с мячом в руках подошёл к первому ряду трибун и прыгнул в сторону поля, но неудачно приземлился прямо в группу стюардов и сотрудников безопасности. Его сразу задержали и не дали выйти на газон.

После этого часть зрителей начала его освистывать и кричать издевательские фразы. В сторону задержанного и стюардов также полетели пластиковые стаканы.

Нарушителя передали полиции. Ему грозит штраф, разбирательство за нарушение порядка и запрет на посещение матчей чемпионата мира и стадиона.

Как сообщал OBOZ.UA, в матче ЧМ-2026 между США и Парагваем арбитр впервые в истории чемпионатов мира отменил желтую карточку после вмешательства VAR из-за ошибочной идентификации игрока. Новая поправка IFAB была применена к защитнику американской сборной Тиму Риму, который первоначально получил предупреждение после эпизода с Мигелем Альмироном.

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