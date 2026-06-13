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Впервые в истории футбола. В матче чемпионата мира случилось историческое событие. Видео

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
1,2 т.
Новая поправка IFAB была применена к защитнику американской сборной Тиму Риму,
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В матче ЧМ-2026 между США и Парагваем арбитр впервые в истории чемпионатов мира отменил желтую карточку после вмешательства VAR из-за ошибочной идентификации игрока. Новая поправка IFAB была применена к защитнику американской сборной Тиму Риму, который первоначально получил предупреждение после эпизода с Мигелем Альмироном.

38-летний Рим вошел в историю еще до начала встречи, став самым возрастным футболистом сборной США, сыгравшим на чемпионате мира.

На 53-й минуте матча защитник получил желтую карточку после единоборства с полузащитником Парагвая Мигелем Альмироном. Американец сразу выразил несогласие с решением рефери Данни Маккели.

Тим Рим ошибочно получил карточку

Спустя несколько минут видеоассистент Карлос дель Серро Гранде рекомендовал главному судье пересмотреть эпизод. После просмотра повтора Маккели отменил предупреждение Риму и показал желтую карточку Альмирону за симуляцию.

Маккели воспользовался системой VAR

Этот эпизод стал первым случаем применения на чемпионатах мира новой редакции правил IFAB,  вступившей в силу в нынешнем году. Изменения позволяют с помощью VAR отменять желтые и красные карточки, ошибочно показанные не тому футболисту.

Исторический момент на футболе

Для Рима решение оказалось важным и с турнирной точки зрения. Сохранение предупреждения означало бы риск дисквалификации в случае получения еще одной желтой карточки на групповом этапе.

Мигель Альмирон из Парагвая и Тим Рим из сборной США разговаривают с арбитром Дэнни Маккели

Матч завершился победой сборной США со счетом 4:1. Следующую встречу американцы проведут 19 июня против команды Австралии.

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