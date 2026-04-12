Необычная украинская красавица дебютировала за сборную Украины по теннису. Фото

Максим Иншаков
Необычная украинская красавица дебютировала за сборную Украины по теннису. Фото

25-летняя украинская теннисистка Александра Олейникова впервые сыграла за сборную Украины в квалификации Кубка Билли Джин Кинг. Матч против команды Польши она провела уже после того, как Украина обеспечила себе выход в финальную часть турнира и обыграла Линду Климовичову со счётом 6:4, 6:1.

Киевлянка появилась в заявке сборной в начале апреля и получила шанс выйти на корт в заключительной встрече против Польши. Встреча завершилась за чуть больше чем час, украинская спортсменка уверенно выиграла в двух сетах.

Отдельное внимание к Олейниковой привлекает её внешний образ с временными татуировками на лице и телу.

Необычная украинская красавица дебютировала за сборную Украины по теннису. Фото

Теннисистка родилась в Киеве и продолжает жить и тренироваться в Украине даже во время войны. Её отец, Денис Олейников, работает тренером и служит в рядах Вооружённых сил Украины.

Необычная украинская красавица дебютировала за сборную Украины по теннису. Фото

Ранее спортсменка выступала за Хорватию в период 2017–2022 годов, после чего вернулась под украинский флаг.

Необычная украинская красавица дебютировала за сборную Украины по теннису. Фото

В начале 2026 года Олейникова занимает 66-е место в рейтинге WTA. В 2025 году она совершила рывок из третьей сотни, выиграв три турнира серии WTA 125 в Толентино, Тукумане и Колине, а также имеет 10 титулов ITF в одиночном разряде.

Необычная украинская красавица дебютировала за сборную Украины по теннису. Фото

На турнирах "Большого шлема" спортсменка дебютировала на Australian Open-2026, где уступила Мэдисон Киз со счётом 6:7, 1:6.

Необычная украинская красавица дебютировала за сборную Украины по теннису. Фото

Как сообщал OBOZ.UA, Олейникова пришла на пресс-конференцию после игры с Киз в майке с напоминанием об агрессии РФ.

Необычная украинская красавица дебютировала за сборную Украины по теннису. Фото

OBOZ.UA предлагает своим читателям полюбоваться снимками нашей соотечественницы.

Необычная украинская красавица дебютировала за сборную Украины по теннису. Фото
Необычная украинская красавица дебютировала за сборную Украины по теннису. Фото
Необычная украинская красавица дебютировала за сборную Украины по теннису. Фото
Необычная украинская красавица дебютировала за сборную Украины по теннису. Фото
Необычная украинская красавица дебютировала за сборную Украины по теннису. Фото
Необычная украинская красавица дебютировала за сборную Украины по теннису. Фото
Необычная украинская красавица дебютировала за сборную Украины по теннису. Фото
Необычная украинская красавица дебютировала за сборную Украины по теннису. Фото
Необычная украинская красавица дебютировала за сборную Украины по теннису. Фото
Необычная украинская красавица дебютировала за сборную Украины по теннису. Фото
Необычная украинская красавица дебютировала за сборную Украины по теннису. Фото
Необычная украинская красавица дебютировала за сборную Украины по теннису. Фото
Необычная украинская красавица дебютировала за сборную Украины по теннису. Фото
Необычная украинская красавица дебютировала за сборную Украины по теннису. Фото
Необычная украинская красавица дебютировала за сборную Украины по теннису. Фото

