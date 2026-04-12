Необычная украинская красавица дебютировала за сборную Украины по теннису. Фото

25-летняя украинская теннисистка Александра Олейникова впервые сыграла за сборную Украины в квалификации Кубка Билли Джин Кинг. Матч против команды Польши она провела уже после того, как Украина обеспечила себе выход в финальную часть турнира и обыграла Линду Климовичову со счётом 6:4, 6:1.

Видео дня

Киевлянка появилась в заявке сборной в начале апреля и получила шанс выйти на корт в заключительной встрече против Польши. Встреча завершилась за чуть больше чем час, украинская спортсменка уверенно выиграла в двух сетах.

Отдельное внимание к Олейниковой привлекает её внешний образ с временными татуировками на лице и телу.

Теннисистка родилась в Киеве и продолжает жить и тренироваться в Украине даже во время войны. Её отец, Денис Олейников, работает тренером и служит в рядах Вооружённых сил Украины.

Ранее спортсменка выступала за Хорватию в период 2017–2022 годов, после чего вернулась под украинский флаг.

В начале 2026 года Олейникова занимает 66-е место в рейтинге WTA. В 2025 году она совершила рывок из третьей сотни, выиграв три турнира серии WTA 125 в Толентино, Тукумане и Колине, а также имеет 10 титулов ITF в одиночном разряде.

На турнирах "Большого шлема" спортсменка дебютировала на Australian Open-2026, где уступила Мэдисон Киз со счётом 6:7, 1:6.

Как сообщал OBOZ.UA, Олейникова пришла на пресс-конференцию после игры с Киз в майке с напоминанием об агрессии РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!